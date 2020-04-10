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Минздрав внес в протокол лечения больных коронавирусом новый медпрепарат

Новости » Коронавирус     10.04.2020 - 16:14
Минздрав внес в протокол лечения больных коронавирусом новый медпрепарат
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В протокол внесли новые данные

В Украине обновили государственный протокол лечения больных коронавирусом, что позволит эффективнее бороться с заболеванием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения в Telegram-канале.

По данным Минздрава, в протокол были внесены изменения на основе данных японского, австрийского опыта. Сейчас документ включает:

  • более четкий алгоритм применения лекарственных средств;

  • возможность применять лекарственное средство "Фавипиравир";

  • более детальную информацию относительно дозировок препаратов;

  • усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов;

  • обновленные противопоказания, согласно актуализированной версии бельгийской установки (рекомендации по лечению больных COVID-19).

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав планирует дополнить государственный протокол лечения больных коронавирусом новыми медицинскими препаратами. Ожидалось, что новые медпрепараты внесут в протокол уже на этой неделе.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав получит дополнительные 320 тысяч таблеток препарата для симптоматического лечения больных коронавирусом. Таблеток хватит для лечения 22 тысяч больных. Препарат содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от COVID-19.

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