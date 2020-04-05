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Минздрав дополнит протокол лечения больных COVID-19 новыми препаратами

Новости » Коронавирус     05.04.2020 - 23:10
Минздрав дополнит протокол лечения больных COVID-19 новыми препаратами
Фото: Максим Степанов (facebook.com/moz.ukr)

Пока нет ни одного препарата, который лечил бы коронавирус

Министерство здравоохранения Украины дополнит обновленный государственный протокол лечения больных коронавирусом новыми медицинскими препаратами. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам руководителя Минздрава, уже на следующей неделе в государственный протокол будут внесены новые лекарственные средства.

"Наша группа, я считаю, лучших врачей в стране, которые работают над этим протоколом, продолжают рассматривать различные варианты, следят практически 24 часа в сутки, что происходит в мире. Я думаю, что на этой неделе они будут еще добавлять соответствующие лекарственные средства в схемы лечения", - рассказал он.

При этом Степанов отметил, что сейчас в мире нет ни одного медицинского препарата, который бы лечил коронавирусную инфекцию.

"Мы будем лечить теми средствами, которые дают результаты в разных странах", - пояснил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав утвердил единый государственный протокол лечения больных коронавирусом. Новый протокол был утвержден в течение двух дней и доступен для всеобщего ознакомления.

Также РБК-Украина писало, что в Виннице разработали и официально утвердили собственный протокол лечения больных коронавирусной инфекцией.

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