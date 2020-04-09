Украина получит еще 320 тысяч таблеток препарата для лечения COVID-19

Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Этих таблеток хватит для лечения 22 тысяч больных

Украина получит дополнительные 320 тысяч таблеток препарата для симптоматического лечения больных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов в Telegram.

Сообщается, что данный препарат содержит действующее вещество гидроксихлорохин, которое применяют при лечении от коронавируса. Такого количества хватит для лечения 22 тысяч больных.

"Этот препарат прописан в национальном протоколе лечения больных COVID-19 и применяется для пациентов с тяжелым течением болезни исключительно в условиях стационаров, а также под наблюдением врачей и с письменного согласия пациентов. Он будет бесплатным для пациентов, которые нуждаются в нем по медицинским показаниям", - сообщили в Минздраве.

Напомним, 3 апреля в регионы Украины должны были отправить 2250 упаковок препарата "Плаквенил", который применяют при тяжелых и крайне тяжелых формах коронавирусной болезни. Еще 750 упаковок остались в Киеве для быстрого реагирования.

Также РБК-Украина писало, что Япония передаст Украине партию препарата фавипиравир, который якобы облегчает течение заболевания коронавирусом. Сейчас проводятся клинические исследования по эффективности лечения COVID-19 данным препаратом.