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МОЗ внесло до протоколу лікування хворих на коронавірус новий медпрепарат

Новини » Коронавірус     10.04.2020 - 16:14
МОЗ внесло до протоколу лікування хворих на коронавірус новий медпрепарат
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

До протоколу внесли нові дані

В Україні оновили державний протокол лікування хворих на коронавірус, що дозволить ефективніше боротися з захворюванням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я в Telegram-каналі.

За даними МОЗ, до протоколу було внесено зміни на основі даних японського, австрійського досвіду. Наразі документ включає:

  • більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів;

  • можливість застосовувати лікарський засіб "Фавіпіравір";

  • детальнішу інформацію щодо дозувань препаратів;

  • удосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;

  • оновлені протипоказання, відповідно до актуалізованої версії бельгійської настанови (рекомендації щодо лікування хворих на COVID-19).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ планує доповнити державний протокол лікування хворих на коронавірус новими медичними препаратами. Очікувалося, що нові медпрепарати внесуть до протоколу вже цього тижня.

Також РБК-Україна писало, що МОЗ отримає додаткові 320 тисяч пігулок препарату для симптоматичного лікування хворих на коронавірус. Пігулок вистачить для лікування 22 тисяч хворих. Препарат містить діючу речовину гідроксихлорохін, яку застосовують при лікуванні від COVID-19.

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