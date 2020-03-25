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МОЗ: в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 10:04
МОЗ: в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Виявлено перші випадки інфікування у Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій областях

В Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Зазначається, що за добу було зафіксовано 29 нових випадків.

"За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров’я), станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Крім того, перші випадки зараження були зафіксовані ще в чотирьох областях України - Волинській, Одеській, Луганській та Запорізькій.

Загалом, географія поширення коронавірусу по регіонах виглядає так:

  • Чернівецька область - 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлено протягом останньої доби;
  • м. Київ - 31 випадок (з них 2 виявлено протягом останньої доби);
  • Київська область - 22 випадків (з них 7 протягом останньої доби);
  • Івано-Франківська область - 5 (1 летальний) випадків;
  • Тернопільська область - 4 випадки (2 з яких виявлено протягом останньої доби);
  • Запорізька область - 2 випадки (виявлені за останню добу)
  • Дніпропетровська область - 2 випадки;
  • Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;
  • Львівська область - 2 випадки;
  • Волинська область - 1 випадок (виявлено за останню добу);
  • Донецька область - 1 випадок;
  • Луганська область - 1 (виявлено за останню добу)
  • Одеська область - 1 (виявлено за останню добу)
  • Черкаська область - 1 випадок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги від коронавірусу помер чоловік. При цьому в МОЗ поки не підтвердили даний випадок.

Також РБК-Україна писало, що у Тернопільській області поліція розшукує близько 500 осіб, які з контактували з інфікованим коронавірусом священиком. На період спілкування з людьми, священик не знав, що заражений.

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