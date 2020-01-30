Минздрав: в Украине нет ни одного случая заболевания китайским коронавирусом

По состоянию на 30 января в Украине не зафиксировано случаев заболевания коронавирусом из Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Как сообщается, в мире зарегистрировано 7783 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из которых закончились смертью.

"В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Филиппинах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Вирус выявили у гражданки Китая, которая прибыла из Уханя.

Также сообщалось о первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в Индии. Вирус был обнаружен у индийского студента, который обучался в университете города Ухань.

Власти Китая предполагают, что вспышка этой болезни достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта.

Добавим также, врачи назвали главные симптомы коронавируса из Китая - кашель, лихорадка и головная боль. Украина в ближайшие дни получит наборы для выявления коронавируса. Для этого будут использовать референс-лабораторию, которую определит Всемирная организация здравоохранения.