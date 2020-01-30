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На Филиппинах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 12:14
На Филиппинах зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Вирус выявили у гражданки Китая, которая прибыла из Уханя

Первый случай заражения новым коронавирусом из Китая зафиксирован на Филиппинах. Об этом заявил министр здравоохранения Филиппин Франсиско Дуке, передает телеканал ABS-CBN.

По его словам, на Филиппинах выявлен коронавирус у 38-летней гражданки Китая. Он также сообщил, что она прибыла из китайского Уханя, сделав пересадку в Гонконге. Уже на Филиппинах ее госпитализировали с жалобой на легкий кашель. У нее нет высокой температуры, местные врачи следят за ее состоянием.

Напомним, ранее сообщалось о первом случае заражения коронавирусом 2019-nCoV в Индии. Вирус был обнаружен у индийского студента, который обучался в университете города Ухань.

Кроме того, в правительстве Китая назвали дату, когда распространение коронавируса пойдет на спад. В частности, Пекин полагает, что вспышка достигнет своего пика к середине февраля, а потом пойдет на спад, и полностью завершится к концу марта. Отметим, число умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162 человек

Как писало РБК-Украина ранее, вирус распространился на все провинции и регионы материкового Китая. О случаях заражения также сообщили в 15 других странах.

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