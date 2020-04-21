Минздрав сообщил о 415 новых случаях коронавируса в Украине: список областей

Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР
В Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.
Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.
В общем случаи подтверждены:
- Винницкая обл. - 338 случаев (18 поправились);
- Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели);
- Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели);
- Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели);
- Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел);
- Закарпатская обл. - 205 случаев (16 поправились);
- Запорожская обл. - 137 случаев (17 поправились);
- Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели);
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г. Киев - 892 случая (33 выздоровели);
- Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели);
- Кировоградская обл. - 247 случаев (17 поправились);
- Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели);
- Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели);
- Николаевская обл. - 41 случай;
- Одесская обл. - 146 случаев;
- Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели);
- Ровенская обл. - 341 случай (21 выздоровел);
- Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели);
- Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели);
- Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели);
- Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели);
- Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели);
- Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели);
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Черновицкая обл. - 988 случаев (31 выздоровел);
- Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).
На амбулаторном лечении 4 089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализировано 2 036 человек, из них 97 детей.
Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли еще 10 граждан.
Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.