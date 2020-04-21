Минздрав сообщил о 415 новых случаях коронавируса в Украине: список областей

В Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Какая ситуация в Киеве и областях, сообщает пресс-служба Центра гражданского здоровья.

Всего в Украине исследовано 61 997 образцов на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В общем случаи подтверждены:

Винницкая обл. - 338 случаев (18 поправились);

Волынская обл. - 174 случая (13 выздоровели);

Днепропетровская обл. - 122 случая (9 выздоровели);

Донецкая обл. - 16 случаев (6 выздоровели);

Житомирская обл. - 270 случаев (1 выздоровел);

Закарпатская обл. - 205 случаев (16 поправились);

Запорожская обл. - 137 случаев (17 поправились);

Ивано-Франковская область - 556 случаев (27 выздоровели);

г. Киев - 892 случая (33 выздоровели);

- 892 случая (33 выздоровели); Киевская обл. - 356 случаев (28 выздоровели);

Кировоградская обл. - 247 случаев (17 поправились);

Львовская обл. - 256 случаев (26 выздоровели);

Луганская обл. - 25 случаев (3 выздоровели);

Николаевская обл. - 41 случай;

Одесская обл. - 146 случаев;

Полтавская обл. - 101 случай (12 выздоровели);

Ровенская обл. - 341 случай (21 выздоровел);

Сумская обл. - 84 случая (10 выздоровели);

Тернопольская обл. - 435 случаев (34 выздоровели);

Харьковская обл. - 77 случаев (2 выздоровели);

Херсонская обл. - 70 случаев (7 выздоровели);

Хмельницкая обл. - 49 случаев (5 выздоровели);

Черкасская обл. - 186 случаев (28 выздоровели);

Черновицкая обл . - 988 случаев (31 выздоровел);

. - 988 случаев (31 выздоровел); Черниговская обл. - 13 случаев (3 выздоровели).

На амбулаторном лечении 4 089 пациентов, из них 302 ребенка. Всего госпитализировано 2 036 человек, из них 97 детей.

Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса умерли еще 10 граждан.

Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.