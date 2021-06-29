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Минздрав сообщил о 182 новых случаях коронавируса в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине выявили 182 новых случая коронавируса, а также 5 смертей за минувшие сутки. Больше всего новых заражений в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За минувшие сутки госпитализировали 322 человека, а умерли 5 пациентов. Выздоровели за вчера 582 человека.

За сутки протестовали методом ПЦР - 10 930 человек, методом ИФА - 1463 лица, экспресс-тестами - 4282 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (77), Запорожской (16), Николаевской (15), Киевской (14) и Днепропетровской (8) областях.

За все время пандемии в Украине:

  • заболели - 2 234 463 лица;
  • выздоровели - 2 164 374 лица;
  • летальных исходов - 52 300;
  • проведения ПЦР-тестов - 10 817 822.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины опубликовал постановление о мерах по противодействию штамму "Дельта".

Тем временем ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения другого штамма - "дельта плюс".

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