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МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 182 нових випадки коронавірусу, а також 5 смертей за минулу добу. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За минулу добу госпіталізували 322 особи, а померли 5 пацієнтів. Одужали за вчора 582 особи.

За добу протестували методом ПЛР - 10 930 осіб, методом ІФА - 1 463 особи, експрес-тестами - 4 282 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 234 463 особи;
  • одужало - 2 164 374 особи;
  • летальних випадків - 52 300;
  • проведено ПЛР-тестувань - 10 817 822.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про заходи щодо протидії штаму "Дельта".

Тим часом ВООЗ допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".

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