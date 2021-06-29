МОЗ повідомив про 182 нових випадки коронавірусу в Україні

В Україні виявили 182 нових випадки коронавірусу, а також 5 смертей за минулу добу. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За минулу добу госпіталізували 322 особи, а померли 5 пацієнтів. Одужали за вчора 582 особи.
За добу протестували методом ПЛР - 10 930 осіб, методом ІФА - 1 463 особи, експрес-тестами - 4 282 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (77), Запорізькій (16), Миколаївській (15), Київській (14) та Дніпропетровській (8) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України опублікував постанову про заходи щодо протидії штаму "Дельта".
Тим часом ВООЗ допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".