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ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения штамма "дельта плюс"

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Воскресенье 27 июня 2021 02:25
ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения штамма "дельта плюс" Фото: в ВОЗ считают, что вакцинации не хватает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Даша Харченко

Распространение нового штамма коронавируса "дельта плюс" может привести к новому локдауну. Нужно приложить немедленные действия для остановки распространения вируса.

Об этом сказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РБК.

По ее словам, одной вакцинации для борьбы с "дельтой" мало. Нужно придерживаться карантинных ограничений в виде масочного режима и социальной дистанции.

"Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - сказала она.

По ее словам, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

"Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить [распространение вируса]", - добавила Вуйнович.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация со штаммом "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения.

Ранее сообщалось, что "дельта" штамм коронавируса является самым заразным из выявленных вариантов коронавируса. Он быстро распространяется среди невакцинированных людей.

Отметим, что случаи заражения штаммом "Дельта" уже зафиксировали в Украине.

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