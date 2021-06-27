ВОЗ допускает новый локдаун из-за распространения штамма "дельта плюс"

Распространение нового штамма коронавируса "дельта плюс" может привести к новому локдауну. Нужно приложить немедленные действия для остановки распространения вируса.

Об этом сказала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает РБК.

По ее словам, одной вакцинации для борьбы с "дельтой" мало. Нужно придерживаться карантинных ограничений в виде масочного режима и социальной дистанции.

"Надо сейчас приложить усилия за короткое время, иначе локдаун", - сказала она.



По ее словам, вакцинация необходима, поскольку она позволяет снизить возможность передачи вируса и снижается вероятность перенести заболевание в тяжелой форме.

"Только общий иммунитет и изменение поведения. Это значит даже, что нужны будут дополнительные меры, чтобы снизить [распространение вируса]", - добавила Вуйнович.



Представитель ВОЗ подчеркнула, что ситуация со штаммом "дельта плюс" тревожная, вирус набирает скорость распространения.

