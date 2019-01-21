МОЗ вважає безпечною вакцинацію від кору під час епідемії грипу

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

МОЗ звинувачує комітет ВР у "розповсюдженні брехні" щодо вакцинації

Міністерство охорони здоров'я України спростувало заяви комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я щодо небезпечності вакцинації від кору під час епідемії грипу. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook МОЗ.

У міністерстві заявили, що у комітеті "розповсюджують брехню".

Фото: прінтскрін

"Члени комітету з питань охорони здоров'я Верховної ради розповсюджують брехню, якою залякують українців щодо спецоперації по імунізації проти кору… Маніпулятивні заяви із зумисне викривленими фактами деяких народних депутатів та експертів підривають довіру українців до вакцинації та держави і залякують громадян, ставлячи під загрозу основні засади національної безпеки", - сказано у повідомленні.

У МОЗ підкреслили, що вакцинація проти кору безпечна під час зростання захворюваності на грип і ГРВІ.

"Науковці аналізували окремі випадки бактеріальних та вірусних інфекцій в популяції протягом так званих "періодів ризику" після щеплення (0-30 днів, 31-60 днів і 61-90 днів). Їхній висновок - вакцина КПК не підвищує ризики цих інфекцій. Тобто не "перевантажує" імунну систему, не послаблює захист", - зазначили у міністерстві.

Також у відомстві поінформували, що легкі супутні інфекції не розглядаються як протипокази до вакцинації. Наголошується, що введення вакцини КПК (комплексної вакцини від кору, паротиту та краснухи) не рекомендоване лише особам з високою температурою тіла чи іншими ознаками серйозного захворювання.

Крім того, протипокази до щеплення КПК включають тяжкі алергічні реакції на введення попередньої дози цієї вакцини у вигляді анафілактичного шоку чи токсичної еритеми або тяжкі алергічні реакції на компоненти вакцини (наприклад, неоміцин чи желатин); вагітність; тяжкий імунодефіцит; прогресуючу ВІЛ-інфекцію; прогресуючу лейкемію чи лімфому, інші тяжкі онкологічні захворювання; проведення терапії високими дозами стероїдних гормонів, алкілованими чи метаболічними препаратами, проведення променевої терапії, яка пригнічує імунітет.

Нагадаємо, раніше комітет ВР з питань охорони здоров'я попередив про ризики вакцинації від кору під час епідемії грипу. Так, члени комітету заслухали завідувача кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. А.А. Богомольця Ольгу Голубовську, яка підкреслила, що проводити масову вакцинацію від кору у даний період "категорично не можна".

РБК-Україна також писало, що протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір.

Додамо також, комітет Ради з питань охорони здоров'я просив МОЗ назвати терміни придатності наявних вакцин від кору.