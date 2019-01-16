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Комитет ВР предупредил о рисках вакцинации от кори во время эпидемии гриппа

Новости » Политика    16.01.2019 - 13:20
Комитет ВР предупредил о рисках вакцинации от кори во время эпидемии гриппа
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проводить массовую вакцинацию от кори во время эпидемии гриппа "категорически нельзя"

Комитет парламента по вопросам здравоохранения предупреждает о рисках вакцинации от кори во время эпидемии гриппа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление Верховной рады.

Так, члены комитета заслушали заведующего кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца Ольгу Голубовскую о проведении массовой вакцинации против кори в период обострения эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ.

"В Украине второй год продолжается беспрецедентная эпидемия кори, и ситуация обостряется. Сейчас это происходит на фоне эпидемического роста заболеваемости гриппом, в том числе и с смертельным исходом", - отметила Голубовска

Она подчеркнула, что проводить массовую вакцинацию от кори в данный период "категорически нельзя".

"Вакцинация является правильным методом массовой профилактики тяжелого течения кори и предотвращения смерти. В то же время, во время ухудшения эпидситуации по гриппу значительно возрастает индивидуальный риск негативных событий, как непосредственно связанных с вакцинацией от кори, так и с ослаблением устойчивости к другим инфекциям в том числе гриппа. Следовательно, проводить массовую вакцинацию в данный период категорически нельзя. Такие действия не только не достигнут цели, но и могут подорвать доверие населения к вакцинации в целом", - пояснила заведующая кафедрой.

Кроме того, глава комитета Ольга Богомолец подчеркнула, что вакцинация от кори является необходимой, "но возникают дополнительные риски в виде дискредитации самой вакцинации и увеличения смертности при проведении ее во время эпидемии гриппа".

"Комитет принял обращение к Кабинету министров, Совету национальной безопасности и обороны Украины, а также руководителям тех областей, где зафиксировано превышение эпидемического порога по гриппу, с соответствующим предупреждением", - говорится в сообщении.

Напомним, за период с 28 декабря 2018 года до 11 января 2019 года корью в Украине заболели уже 5059 человек.

РБК-Украина сообщало, что в течение 2018 года более 54 тысяч украинцев заболели корью.

Добавим, по состоянию на 10 января в Украине с начала 2019 года пять человек умерли от осложнений, вызванных вирусом гриппа типа "А".

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