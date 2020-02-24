ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ не рекомендує українцям їздити до країн, де зареєстрували коронавірус

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 23:39
МОЗ не рекомендує українцям їздити до країн, де зареєстрували коронавірус
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

За межами Китаю зараження вірусом становить не більше 3% від загальної кількості

Не подорожувати до країн, де зафіксовано випадки коронавірусу, рекомендує громадянам України Міністерство охорони здоров’я. Про це сказав на понеділковому брифінгу 24 лютого заступник глави міністерства Віктор Ляшко.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні встановлено, що понад 97% випадків інфікування коронавірусною інфекцією зареєстровано в Китаї. Решта 3% хворих зареєстровані в інших країнах.

"Наша рекомендація на сьогодні - по можливості відмовитися від подорожей до країн, де зареєстровані випадки коронавірусної інфекції, оскільки це сприятиме збереженню їхнього здоров’я", - наголосив Ляшко.

Нагадаємо, 24 лютого влада Італії підтвердила ще одну смерть від коронавірусу COVID-19. Помер 62-річний італієць у лікарні Сант-Анна в італійському місті Комо. Померлий мав низку хронічних захворювань у минулому. Його стан різко погіршився 23 лютого і медпрацівники Сант-Анни були змушені перевести його з відділення інфекційних захворювань в реанімацію, де згодом він помер.

За даними ВООЗ, пік епідемії коронавірусу в Китаї пройдено.

Наразі у світі зареєстровано понад 79 тис. підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19. Померли внаслідок зараження понад 2,6 тис. людей.

В Італії від коронавірусу померла ще одна людина Українці вирішили залишитися на борту лайнера Diamond Princess, - МЗС
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся