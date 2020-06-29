Минздрав регистрирует более 4 тысяч пневмоний каждую неделю

В Украине значительно увеличилось количество диагнозов пневмония. По сравнению с маем, число таких пациентов выросло примерно в два раза.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что в апреле Минздрав включил больных пневмонией для обязательного тестирования на COVID-19. На тот момент регистрировалось около 5 тысяч пневмоний.

По словам Степанова, после введения жестких карантинных ограничений этот показатель начал падать.

"На 11 мая мы вышли на показатель 2143 пневмонии еженедельно. На сегодняшний день мы регистрируем более 4 тысяч пневмоний на неделю. В том числе, основная часть - это все осложнения от COVID-19", - сообщил глава Минздрава.

Напомним, в конце мая в Киеве резко возросло количество больных пневмонией. За неделю в больницы столицы госпитализировали почти 170 таких пациентов.

По данным Госстата, за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек. Грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1 326 человек.

От коронавируса с начала эпидемии умерли 1147 украинцев.