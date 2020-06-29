МОЗ реєструє понад 4 тисячі пневмоній щотижня

У травні реєструвалося трохи більше 2 тисяч пневмоній
В Україні значно збільшилася кількість діагнозів пневмонія. У порівнянні з травнем, число таких пацієнтів зросло приблизно у два рази.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він нагадав, що у квітні МОЗ включив хворих на пневмонію для обов’язкового тестування на COVID-19. На той момент реєструвалося близько 5 тисяч пневмоній.
За словами Степанова, після введення жорстких карантинних обмежень цей показник почав падати.
"На 11 травня ми вийшли на показник 2143 пневмонії щотижня. На сьогоднішній день ми реєструємо більше 4 тисяч пневмоній на тиждень. В тому числі, основна частина - це всі ускладнення від COVID-19", - повідомив глава МОЗ.
Нагадаємо, у кінці травня у Києві різко зросла кількість хворих на пневмонію. За тиждень до лікарень столиці госпіталізували майже 170 таких пацієнтів.
За даними Держстату, за перші два місяці року в Україні померло 100 738 осіб. Грип і пневмонія офіційно стали причиною смерті 1 326 осіб.
Автор: Роман Калиниченко