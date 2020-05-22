В Киеве возросло число больных пневмонией

Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)

В больницах столицы лечатся 307 пациентов с пневмонией, за неделю заболели 167 киевлян

В Киеве констатируют рост больных пневмонией. С начала недели в больницы госпитализировали 167 таких пациентов.

Об этом во время брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, всего в киевских больницах находятся 307 киевлян с диагнозом пневмония.

"Хочу сообщить, что количество заболеваний пневмонией в городе растет. Только за эту неделю - с понедельника, госпитализированы 167 человек с диагнозом пневмония. Всего в стационарах лечатся 307 больных пневмонией. Медики объясняют это тем, что в связи с потеплением люди массово выходят отдыхать на природу. И часто не берегутся. Поэтому я призываю всех внимательно относиться к своему здоровью. Ведь ослабленный иммунитет делает человека уязвимым к любым заболеваниям. В частности, и к коронавирусу", - отметил Кличко.

В целом на коронавирус в столице уже протестировали 24,7 тыс. киевлян. Кличко подчеркнул, что ПЦР-тесты делают не только людям с подозрением на COVID-19, но и всем больным пневмонией.

На данный момент в Киеве 2522 подтвержденных случая заражения коронавирусом и 58 смертей от инфекции. За прошлые сутки вирус диагностировали у 47 человек.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, за первые два месяца года в Украине умерло 100 738 человек. Грипп и пневмония официально стали причиной смерти 1 326 человек (в том числе, в январе - 621).

Автор: Роман Калиниченко