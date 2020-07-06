Минздрав разрешил Киеву ослабить карантин

Министерство здравоохранения позволило Киеву ослабить карантин. По состоянию на 6 июля, столица соответствует показателям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Впрочем, министерство до сих пор запрещает ослаблять ограничения в восьми регионах: Волынской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, глава столичной Госпотребслужбы Олег Рубан заявил, что ограничения, действующие в Киеве, пересмотрят при сохранении нынешней тенденции к заболеваемости.

Ранее в Минздраве объяснили ограничение времени работы заведений в Киеве, которое было введено недавно.

Отметим, в Киеве ввели ограничения на время работы ресторанов, кинотеатров и развлекательных заведений.

РБК-Украина писало, что разработан законопроект об ответственности за неношение масок гражданами Украины, для юридических лиц штрафы составят от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 грн - 5100 грн).