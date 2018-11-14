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Минздрав рассказал о функциях нового агентства по закупке лекарств за деньги бюджета

Новости » Медицина    14.11.2018 - 10:51
Минздрав рассказал о функциях нового агентства по закупке лекарств за деньги бюджета
Фото: коллаж (Виталий Носач, РБК-Украина)

Вместо международных организаций закупать лекарство снова будут украинские чиновники

Созданное Минздравом государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" постепенно заменит международные организации при закупке лекарств за бюджетные деньги. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Своими силами: как Минздрав намерен реформировать закупки лекарств".

В Минздраве считают, что создание специализированного агентства фактически - антикоррупционная мера, поскольку при такой схеме работы функции формирования заказа и осуществления закупок будут разделены. Первым будет заниматься министерство, а проводить закупки - новое госпредприятие.

Предполагается, что в ближайший год ГП "Медицинские закупки Украины" будет проводить пилотные закупки лекарств и медицинских средств за средства Глобального фонда - международной организации, которая занимается борьбой с ВИЧ-инфекцией/СПИДом, туберкулезом, малярией. Уже в ноябре будут объявлены тендеры на закупку препаратов для профилактики и лечения оппортунистических инфекций (заболевания, которые поражают организм человека с ослабленным иммунитетом, к примеру, у пациентов с ВИЧ-инфекцией/СПИДом), медикаментов для лечения побочных реакций на противотуберкулезные препараты, быстрых тестов на гепатит С. В начале следующего года планируется объявить о закупках несложного медоборудования.

В течение 2019-2020 годов ГП будет расширять портфель закупок и впоследствии заменит в этой сфере международные организации. Это значит, что в будущем "Медицинские закупки Украины" будут приобретать за средства госбюджета патентованные дорогостоящие лекарства и препараты по стратегическим программам, к примеру, к ним относятся закупки вакцин, лекарства для лечения инфекционных заболеваний и т.д.

Контроль над новым госпредприятием будет осуществлять независимый наблюдательный совет. В его состав войдут представители государственных органов, международных, пациентских и антикоррупционных общественных организаций. В Минздраве рассчитывают сформировать набсовет в течение полугода. Что касается менеджмента закупочного агентства, то пока Минздрав назначил исполняющим обязанности директора ГП Виктора Нестулю. В пресс-службе Минздрава изданию уточнили, что он назначен на этот пост до подведения конкурса на пост руководителя ГП. Сам Нестуля общаться с РБК-Украина отказался.

Напомним, в 2015 году Верховная рада приняла закон, в соответствии с которым Украина передала функции закупок лекарств международным организациям до весны 2019 года.  В 2015 году Минздрав выбрал три структуры - ПРООН, Crown Agents и ЮНИСЕФ, и передал им функции по закупке лекарств. В этом году они должны закупить для Украины медикаментов на 6 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в конце сентября Кабинет министров Украины утвердил Концепцию реформирования механизма публичных закупок лекарственных средств и медицинских изделий. В конце октября 2018 года Министерство здравоохранения зарегистрировало госпредприятие "Медицинские закупки Украины".

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