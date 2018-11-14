МОЗ розповів про функції нового агентства із закупівлі ліків за бюджетні кошти

Фото: колаж (Віталій Носач, РБК-Україна)

Замість міжнародних організацій закуповувати ліки знову будуть українські чиновники

Створене МОЗ державне підприємство "Медичні закупівлі України" поступово замінить міжнародні організації при закупівлі ліків за бюджетні гроші. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Власними силами: як МОЗ планує реформувати закупівлі ліків".

У МОЗ вважають, що створення спеціалізованого агентства фактично - антикорупційна міра, оскільки при такій схемі роботи функції формування замовлення і здійснення закупівель будуть розділені. Першим буде займатися міністерство, а проводити закупівлі - нове держпідприємство.

Передбачається, що в найближчий рік ДП "Медичні закупівлі України" буде проводити пілотні закупівлі ліків та медичних засобів за кошти Глобального фонду – міжнародної організації, яка займається боротьбою з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, туберкульозом, малярією. Вже у листопаді будуть оголошені тендери на закупівлю препаратів для профілактики і лікування опортуністичних інфекцій (захворювання, які вражають організм людини з ослабленим імунітетом, наприклад, у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом), медикаментів для лікування побічних реакцій на протитуберкульозні препарати, швидких тестів на гепатит С. На початку наступного року планується оголосити про закупівлі нескладного медобладнання.

Протягом 2019-2020 років ДП буде розширювати портфель закупівель і згодом замінить у цій сфері міжнародні організації. Це означає, що в майбутньому "Медичні закупівлі України" будуть купувати за кошти держбюджету патентовані дорогі ліки і препарати зі стратегічних програм, приміром, до них належать закупівлі вакцин, ліків для лікування інфекційних захворювань тощо.

Контроль над новим державним підприємством буде здійснювати незалежна наглядова рада. До її складу увійдуть представники державних органів, міжнародних, пацієнтських та антикорупційних громадських організацій. У МОЗ розраховують сформувати наглядову раду протягом півроку. Що стосується менеджменту закупівельного агентства, то поки Моз призначив виконуючим обов'язки директора ДП Віктора Нестулю. У прес-службі МОЗ виданню уточнили, що він призначений на цю посаду до підбиття підсумків конкурсу на посаду керівника ДП. Сам Нестуля спілкуватися з РБК-Україна відмовився.

Нагадаємо, в 2015 році Верховна рада прийняла закон, згідно з яким Україна передала функції закупівель ліків міжнародним організаціям до весни 2019 року. У 2015 році МОЗ вибрав три структури - ПРООН, Crown Agents і ЮНІСЕФ, і передав їм функції по закупівлі ліків. У цьому році вони повинні закупити для України медикаментів на 6 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці вересня Кабінет міністрів України затвердив Концепцію реформування механізму публічних закупівель лікарських засобів і медичних виробів. Наприкінці жовтня 2018 року Міністерство охорони здоров'я зареєструвало держпідприємство "Медичні закупівлі України".