Минздрав расширил перечень препаратов по программе "Доступные лекарства"

В новый перечень вошел 261 препарат от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы

Министерство здравоохранения Украины утвердило новый перечень препаратов, которые можно получить по программе "Доступные лекарства" на 100% бесплатно или доплатив небольшую разницу. Об этом написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун странице в Facebook.

Как сообщается, в новый перечень вошел 261 препарат от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы - болезни, как отмечают в ведомстве, которые убивают украинцев чаще всего.

"Из них на 12 препаратов больше тех, за которые вообще не нужно доплачивать - их полностью возмещает государство за средства налогоплательщиков. Всего бесплатных препаратов 59", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее в программе участвовали 239 препаратов в целом и 47 было бесплатных.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Украины опубликовало новый ориентировочный реестр предельных оптово-отпускных цен на "Доступные лекарства".

В свою очередь глава Кабинета министров Владимир Гройсман заявил о снижения уровня смертности благодаря программе "Доступные лекарства".

Как сообщало РБК-Украина, в рамках правительственной программы "Доступные лекарства" в августе 2018 года может быть расширен перечень бесплатных препаратов.

Также отметим, 23 июля 2018 года Минздрав утвердил предварительный реестр препаратов программы "Доступные лекарства". Эти препараты уже с августа будут получать по рецепту врача пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.