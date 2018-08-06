У Кабміні заявили про зниження смертності завдяки програмі "Доступні ліки"

Гройсман зазначив, що знизилась кількість викликів на невідкладні стани

Голова Кабінету міністрів Володимир Гройсман заявив про зниження рівня смертності завдяки програмі "Доступні ліки". Про це очільник уряду написав у своєму Facebook.

Також прем'єр підкреслив, що знизилась кількість викликів на невідкладні стани.

"Ініціатива "Доступні ліки" вчергове доводить правильність ухваленого рішення - адресно допомагати пацієнтам із серцевими захворюваннями, астмою та діабетом. Зниження кількості викликів на невідкладні стани, зменшення смертності через невчасне застосування препарату - все це результат нашої турботи про людей, які потребують посиленої уваги", - зазначив Гройсман.

Він додав, що перелік "Доступних ліків" постійно збільшується. Наразі у списку 261 препарат, а 57 позицій з переліку - повністю безкоштовні.

Нагадаємо, у регіони України сьогодні, 6 серпня, відправлений ряд препаратів, які були закуплені за державні кошти.

Як повідомляло РБК-Україна, у рамках урядової програми "Доступні ліки" в серпні 2018 року може бути розширено перелік безкоштовних препаратів.

23 липня 2018 року МОЗ затвердило попередній реєстр препаратів програми "Доступні ліки". Ці препарати вже з серпня отримуватимуть за рецептом лікаря пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і бронхіальною астмою.