МОЗ розширило перелік препаратів за програмою "Доступні ліки"
До нового переліку увійшов 261 препарат від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми
Міністерство охорони здоров'я України затверджено новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безоплатно або доплативши невелику різницю. Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці в Facebook.
Як повідомляється, до нового переліку увійшов 261 препарат від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми - хвороб, які вбивають українців найбільше.
"З них на 12 препаратів більше тих, за які взагалі не потрібно доплачувати - їх повністю відшкодовує держава за кошти платників податків. Всього безоплатних препаратів 59", - йдеться у повідомленні.
Зазначимо, раніше у програмі брали участь 239 препаратів загалом і 47 було безоплатних.
Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало новий орієнтовний реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки".
В свою чергу голова Кабінету міністрів Володимир Гройсман заявив про зниження рівня смертності завдяки програмі "Доступні ліки".
Як повідомляло РБК-Україна, у рамках урядової програми "Доступні ліки" в серпні 2018 року може бути розширено перелік безкоштовних препаратів.
23 липня 2018 року МОЗ затвердило попередній реєстр препаратів програми "Доступні ліки". Ці препарати вже з серпня отримуватимуть за рецептом лікаря пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і бронхіальною астмою.