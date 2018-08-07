МОЗ розширило перелік препаратів за програмою "Доступні ліки"

До нового переліку увійшов 261 препарат від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми

Міністерство охорони здоров'я України затверджено новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безоплатно або доплативши невелику різницю. Про це написала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці в Facebook.

Як повідомляється, до нового переліку увійшов 261 препарат від серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми - хвороб, які вбивають українців найбільше.

"З них на 12 препаратів більше тих, за які взагалі не потрібно доплачувати - їх повністю відшкодовує держава за кошти платників податків. Всього безоплатних препаратів 59", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, раніше у програмі брали участь 239 препаратів загалом і 47 було безоплатних.

Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало новий орієнтовний реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки".

В свою чергу голова Кабінету міністрів Володимир Гройсман заявив про зниження рівня смертності завдяки програмі "Доступні ліки".

Як повідомляло РБК-Україна, у рамках урядової програми "Доступні ліки" в серпні 2018 року може бути розширено перелік безкоштовних препаратів.

23 липня 2018 року МОЗ затвердило попередній реєстр препаратів програми "Доступні ліки". Ці препарати вже з серпня отримуватимуть за рецептом лікаря пацієнти з серцево-судинними захворюваннями, діабетом II типу і бронхіальною астмою.