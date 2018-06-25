МОЗ опублікувало новий реєстр цін на "Доступні ліки"

Оновлену редакцію реєстру цін на ліки МОЗ має опублікувати 2 липня 2018 року

Міністерство охорони здоров'я України опубліковало новий орієнтовний реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки". По це йдеться у повідомленні прес-служби міністерства.

"Нагадуємо, що референтні ціни на лікарські засоби визначаються на основі даних про зареєстровані ціни, а саме як медіана зареєстрованих цін для кожної лікарської форми в перерахунку на визначену добову дозу (DDD) згідно з рекомендаціями ВООЗ з переліку МНН, отриманих з офіційних джерел уповноважених державних органів референтних країн", - вказано у повідомленні.

Референтні країни, з цінами яких порівнюються ціни на ліки в Україні - це Польща, Латвія, Словаччина, Угорщина, Чехія.

Зазначається, що реєстр лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодування через програму "Доступні ліки", оновлюється двічі на рік - у січні та у липні. До часу ухвалення нового переліку лікарських засобів у програмі є чинним попередній реєстр.

Оновлену редакцію реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби МОЗ має опублікувати 2 липня 2018 року. Із 11 липня міністерство має опрацювати заяви і сформувати оновлений реєстр ліків, вартість яких підлягає відшкодуванню. А 23 липня має бути затверджено наказом МОЗ оновлену редакцію реєстру.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у програмі "Доступні ліки" на сьогодні зареєстровано 239 ліків, з яких 47 ліків видаються повністю безоплатно, 192 - зі значними знижками.