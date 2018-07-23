В программе "Доступные лекарства" в августе могут увеличить перечень бесплатных препаратов

В реестре препаратов программы "Доступные лекарства" 18 украинских производителей и 28 - иностранных

В рамках правительственной программы "Доступные лекарства" в августе 2018 года может быть расширен перечень бесплатных препаратов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав.)

В Минздраве добавили, что в течение этой недели производители лекарств имеют возможность снизить свои ценовые предложения на 30 препаратов и пополнить перечень лекарств, что для пациентов будут предоставляться полностью бесплатно.

На сегодня, 23 июля 2018 года, Минздрав утвердил предварительный реестр препаратов программы "Доступные лекарства". Эти препараты пациенты уже с августа будут получать по рецепту врача пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой.

На сегодня до обновленного перечня входит 261 препарат от 46 производителей.

"Раньше в программе участвовали 239 препаратов, то есть с августа пациенты смогут получать на 22 препараты больше", - уточнили в министерстве.

Всего в обновленном перечне препаратов 18 украинских производителей и 28 - иностранных. Также в новом реестре цены на отдельные препараты стали ниже на 40% и более. В среднем цены на препараты снизились на 6,5%.

Напомним, 18 июля 2018 года было подписан трехсторонний договор, согласно которому Украина переходит на использование международного классификатора в закупках медизделий.