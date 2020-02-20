Минздрав просит СБУ отреагировать на распространение фейков о коронавирусе

Фото: Зоряна Скалецкая (РБК-Украина)

Скалецкая заявила, что паника в Украине раздувается искусственно

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая просит Службу безопасности Украины отреагировать на распространение фейков о случаях заражения коронавирусом на фоне эвакуации украинцев из Китая. Об этом она сообщила в своем Facebook.

По ее словам, паника в Украине в связи с эвакуацией из Китая создается искусственно.

"Сегодня утром якобы от имени Министерства здравоохранения и Центра общественного здоровья был распространен фейк о том, что в Украине якобы выявлены случаи заражения коронавирусом. Я имею все основания считать, что такие вещи имеют признак спланированной информационной атаки против Министерства здравоохранения. Поэтому я обратилась к главе Службы безопасности Украины с просьбой отреагировать на эти случаи", - отметила Скалецкая.

Напомним, ранее сообщалось, что на почту СМИ приходят письма якобы от имени Минздрава с информацией о пяти зафиксированных случаях коронавируса в Украине.

Ранее стало известно, что в Полтаве завтра, 21 февраля, созывают внеочередную сессию Полтавского областного совета относительно ситуации в Новых Санжарах. Сегодня местные жители заблокировали проезды к медицинскому центру, где разместят эвакуированных из Китая.