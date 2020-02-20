В Минздраве предупредили о фейках о наличии коронавируса в Украине

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Письма с информацией о пяти якобы зафиксированных случаях коронавируса в Украине приходят от имени Минздрава

В Министерстве здравоохранения предупредили о распространении неправдивых сообщений о зафиксированных случаях инфицирования коронавирусом в Украине. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Минздрава в Facebook.

Как отметили в Центре, на данный момент на почту средств массовой информации приходят письма от имени Минздрава с информацией о пяти зафиксированных случаях коронавируса в Украине.

"Информация о 5 подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Украине не соответствует действительности. Призываем СМИ не распространять эту информацию и сообщить пресс-службе Минздрава Украины отправителя этой информации в случае получения письма" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что у прилетевших ранее граждан в Украину прямыми рейсами из Китая не было зафиксировано коронавируса во время инкубационного периода.

Отметим, сегодня, 20 февраля, в Украину прилетел самолет с эвакуированными украинцами и иностранцами из китайского Уханя, который стал эпицентром коронавируса. На данный момент самолет приземлился в Харьков, эвакуированных должны доставить в медцентр в Новых Санжарах, где они проведут 14 дней на карантине. При этом местные жители Новых Санжар вышли на акции протеста.