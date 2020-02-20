МОЗ просить СБУ відреагувати на поширення фейків про коронавірус

Фото: Зоряна Скалецька (РБК-Україна)

Скалецька заявила, що паніка в Україні роздувається штучно

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька просить Службу безпеки України відреагувати на поширення фейків про випадки зараження коронавірусом на тлі евакуації українців з Китаю. Про це вона повідомила у своєму Facebook.

За її словами, паніка в Україні у зв'язку з евакуацією з Китаю створюється штучно.

"Сьогодні вранці нібито від імені Міністерства охорони здоров'я та Центру громадського здоров'я був розповсюджений фейк про те, що в Україні нібито виявлено випадки зараження коронавірусом. Я маю всі підстави вважати, що такі речі мають ознаки спланованої інформаційної атаки проти Міністерства охорони здоров'я. Тому я звернулася до голови Служби безпеки України з проханням відреагувати на ці випадки", - зазначила Скалецька.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на пошту ЗМІ приходять листи нібито від імені МОЗ з інформацією про п'ять зафіксованих випадків коронавірусу в Україні.

Раніше стало відомо, що у Полтаві завтра, 21 лютого, скликають позачергову сесію Полтавської обласної ради щодо ситуації у Нових Санжарах. Сьогодні місцеві жителі заблокували проїзди до медичного центру, де розмістять евакуйованих з Китаю.