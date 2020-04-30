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Минздрав призывает украинцев оставаться дома на майские праздники

Новости » Коронавирус     30.04.2020 - 10:00
Минздрав призывает украинцев оставаться дома на майские праздники
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Для хорошей статистики нужно остаться дома на праздники

Минздрав призвал украинцев оставаться дома на майские праздники и соблюдать карантин. Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Степанов отметил, что для хорошей статистики нужно остаться дома на праздники.

"Я прошу вас оставаться дома на майские праздники, я прошу вас соблюдать карантин. Я очень хочу, чтобы утром, когда я зачитываю статистику, чтобы у нас было 0 заболевших и 0 умерших. Ради этого призываю вас оставаться дома", - отметил он.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что майские праздники станут следующим вызову, который может сказаться на распространении коронавируса в Украине.

Ранее сообщалось, что Украина продлила карантин до 11 мая. Также правительство рассчитывает, что уже 12 мая наступит так называемый "день К", когда карантинные ограничения начнут сниматься.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о шагах после 11 мая, будут запускать адаптивный карантин.

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