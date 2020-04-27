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Открытие метро и новые социальные стандарты: как Украина будет выходить из карантина

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 07:30
Открытие метро и новые социальные стандарты: как Украина будет выходить из карантина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метро планируют запустить на третьем этапе плана выхода из карантина

Карантин в Украине планируют начать ослаблять с 11 мая, но ограничения планируют снимать постепенно. Кабмин разработал и презентовал план выхода из карантина, который включает пять этапов, подробнее - в материале РБК-Украина.

План выхода из карантина

В конце прошлой недели Кабмин презентовал план выхода из карантина, который планирую запустить с 11 мая. Соответствующий план состоит из 5 этапов, запуск каждого из которых планируется с интервалом в 10 дней при определенных условиях.

Так, на первом этапе планируется открытие парков, салонов красоты, оптовой и розничной торговли, кофеен (обслуживание на вынос). Также будут разрешены тренировки в командных видах спорта.

На втором этапе работать смогут общепиты, но с обслуживанием на вынос, отели, фитнес-центры, а также возобновится обучение в выпускных классах школ и подготовка к ВНО.

На третьем этапе откроют спортивные и детские площадки, частично возобновит работу метро (спецперевозки), ТРЦ, театры, кино, кафе и рестораны.

Четвертый этап - полноценно заработает метро и весь наземный общественный транспорт.

На пятом этапе все ограничения будут сняты.

Открытие метро и новые социальные стандарты: как Украина будет выходить из карантина

Дата запуска метро

Согласно плану Кабмина, возобновление работы метро планируется на третьем этапе плана выхода из карантина, соответственно спустя 30 дней после начала снятия ограничений. На третьем этапе предполагаются только спецперевозки. Полноценно же метро может заработать спустя еще 10 дней.

Новые социальные стандарты

В Кабмине анонсировали новые социальные стандарты жизни, которых необходимо будет придерживаться и после окончания карантина. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля новые нормы жизни будут актуальны не только до конца 2020 года, но и в 2021.

Так, в Кабмине анонсировали изменение социального поведения. В частности:

  • избегать толпы;
  • соблюдать дистанцию в 1,5 метра;
  • дезинфекция помещений;
  • наличие антисептиков;
  • масочный режим и перчатки;
  • обеспечение подчиненных средствами индивидуальной защиты.

Также предполагается переход на так называемую "экономику неприкосновенности": онлайн-продажи, безналичные расчеты, бесконтактная доставка, спецобслуживание в супермаркетах, кафе и ресторанах.

Открытие метро и новые социальные стандарты: как Украина будет выходить из карантина

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