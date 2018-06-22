Минздрав призывает медиков сообщать в полицию о вымогательстве денег он имени министерства

Министерство видит в этих инцидентах элементы дискредитационной кампании против команды Минздрава

Министерство здравоохранения Украины призывает руководителей учреждений здравоохранения и ректоров медицинских заведений высшего образования уведомлять правоохранителей о случаях мошенничества от имени министерства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

"В Минздраве Украины обращаются руководители учреждений здравоохранения и ректоры медицинских учебных заведений высшего образования с сообщениями о случаях мошенничества. От медиков и управленцев требуют денег и угрожают увольнениями, прикрываясь именами и.о. министра и заместителей министра", - указано в сообщении.

Отмечается, что министерство видит в этих звонках элементы дискредитационной кампании против команды Минздрава Украины и трансформации здравоохранения.

"Минздрав краины благодарит руководителям учреждений и вузов, которые после подобных звонков, сразу сообщали министерство и соответствующие правоохранительные органы", - добавили в ведомстве.

Напомним, недавно стало известно, что неизвестные звонят руководителям медицинских учреждений и ректорам медицинских вузов и требуют деньги, угрожая увольнением, якобы от имени заместителя министра здравоохранения Павла Ковтонюка. За последние месяцы это произошло уже в шестой раз.