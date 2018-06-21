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У МОЗ повідомили про дзвінки керівникам медзакладів з вимогою грошей від імені заступника міністра

НовиниСуспільство    21.06.2018 - 23:38
Фото: Павло Ковтонюк (kmu.gov.ua)
Фото: Павло Ковтонюк (kmu.gov.ua)

Павло Ковтонюк вважає, що таким чином намагаються скомпрометувати Міністерство охорони здоров’я

Невідомі телефонують керівникам медичних закладів та ректорам медичних вишів та вимагають гроші, погрожуючи звільненням, нібито від імені заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка. Про це сам Ковтонюк повідомив у Facebook.

Заступник міністра зазначив, що йому відомо про шість таких випадків за останні кілька місяці, причому два з таких дзвінків надійшли 21 червня.

"Це в наших ворогів, напевно, такий новий креативний спосіб - використовувати моє ім’я та посаду, щоб скомпрометувати команду Міністерства охорони здоров’я та мене особисто", - написав Ковтонюк.

Він уточнив, що йому про такі дзвінки стало відомо від керівників медичних закладів та вишів, які їх отримали.

"Керівники закладів та вишів, які отримали дзвінки, одразу повідомляли нас та відповідні правоохоронні органи. Дякуємо їм за це... Тому, якщо ви отримали такий дзвінок - обов’язково кажіть нам", - написав заступник міністра.

Нагадаємо, до співробітників Міністерства охорони здоров'я України почали надходити численні повідомлення від лікарів, яких закликають до участі у нібито професійних зібраннях під терміновими приводами.

 

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України, вымогательство, Павло Ковтонюк  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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