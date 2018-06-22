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МОЗ закликає медиків повідомляти поліцію про вимагання грошей він імені міністерства

НовиниСуспільство    22.06.2018 - 16:12
Фото: МОЗ (twitter.com/nab_ukr)
Фото: МОЗ (twitter.com/nab_ukr)

Міністерство вбачає у цих інцидентах елементи дискредитаційної кампанії проти команди МОЗ

Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України закликає керівників закладів охорони здоров’я та ректорів медичних закладів вищої освіти повідомляти правоохоронців про випадки шахрайства від імені міністерства. Про це йдеться у повідомленні прес-служби МОЗ.

"До МОЗ України звертаються керівники закладів охорони здоров’я та ректори медичних закладів вищої освіти з повідомленнями про випадки шахрайства. Від медиків та управлінців вимагають грошей і погрожують звільненнями, прикриваючись іменами в.о. міністра та заступників міністра", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що міністерство вбачає у цих дзвінках елементи дискредитаційної кампанії проти команди МОЗ України і трансформації охорони здоров’я.

"МОЗ України дякує керівникам закладів і вишів, які після подібних дзвінків, одразу повідомляли міністерство та відповідні правоохоронні органи", - додали у відомстві.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що невідомі телефонують керівникам медичних закладів та ректорам медичних вишів та вимагають гроші, погрожуючи звільненням, нібито від імені заступника міністра охорони здоров’я Павла Ковтонюка. За останні місяці це сталося вже вшосте.

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Теги публікації: Мінстерство охорони здоров'я України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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