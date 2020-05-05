Минздрав призвал Раду внести изменения в бюджет для повышения зарплат врачей

Министерство здравоохранения призвало Верховную раду внести изменения в государственный бюджет для повышения зарплат врачей. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен.

"Для того, чтобы повысить заработные платы для 435 тысячам медиков, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Мы будем обращаться к правительству и потом в Верховную раду относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получить увеличение заработной платы не менее чем до 50%", - заявил Степанов.

Глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в свою очередь отметил, что депутаты планируют внести изменения в госбюджет, а также в закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

"Мы законодатели сделаем все возможное, чтобы изменения в бюджет были максимально быстро утвержденными, и повышение зарплат состоялось в запланированные правительством сроки", - заявил Радуцкий.

Напомним, Степанов заявил, что с 1 июня Минздрав введет новую систему финансирования больниц. По его словам, министерство срочно готовит изменения в некоторые нормативные акты.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что менять подход к медицинской реформе нужно после эпидемии коронавируса в Украине.