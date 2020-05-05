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Для повышения зарплаты медикам нужно выделить дополнительно 11 млрд гривен,- Степанов

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 10:18
Для повышения зарплаты медикам нужно выделить дополнительно 11 млрд гривен,- Степанов
Фото: Максим Степанов (facebook.com)

Минздрав будет обращаться к правительству относительно изменений в государственный бюджет

Для того, чтобы повысить заработные платы для 435 тыс. медиков, которые борются с распространением коронавирусной инфекции, необходимо дополнительно выделить 11 млрд гривен. Об этом на брифинге сообщил Министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, медики должны получить увеличение заработной платы не менее чем до 50% уже в этом году.

"Для того, чтобы повысить заработные платы для 435 тыс. медиков необходимо дополнительно выделить 11 миллиардов гривен. Мы будем обращаться к правительству и затем к Верховной раде относительно изменений в государственный бюджет. Мы считаем, что наши медработники уже в этом году должны получить увеличение заработной платы не менее чем до 50%", - заявил Степанов.

Напомним, в Раде ожидают вдвое увеличить финансирование медицины в 2021 году.

Также ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял постановление, которое определяет правила и условия, по которым медицинские работники, которые привлечены к борьбе с коронавирусом будут получать повышенные зарплаты.

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Новости Украины УкраинамедикиМаксим СтепановКоронавирус
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