ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав принял все меры, чтобы предупредить попадание коронавирус в Украину

Новости » Общество     19.02.2020 - 18:13
Минздрав принял все меры, чтобы предупредить попадание коронавирус в Украину
Фото: Дмитрий Коваль (РБК-Украина)

По словам Дмитрия Коваля, есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины

Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль сообщил, что приняты все меры, чтобы предупредить попадание коронавируса в Украину. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины.

"Наши люди являются приоритетом для государства и спасение является сверхважной задачей, поэтому панические настроения, которые можно наблюдать в информационном пространстве раздуваются теми, кто заинтересован в распространении мифов. Мы вполне готовы к приему граждан. Приняты все меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, если этого не удастся сделать есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины", - заявил Коваль.

Напомним, Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы все четыре места. При этом он добавил, что они расположены в разных городах Украины.

Отмечалось, что украинский самолет эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создан двойное кольцо защиты.

К приему эвакуированных из Китая готовы четыре объекта, - Минздрав На лайнере Westerdam зараженных коронавирусом не обнаружили
Новости Украины вирусУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь