Минздрав принял все меры, чтобы предупредить попадание коронавирус в Украину

Фото: Дмитрий Коваль (РБК-Украина)

По словам Дмитрия Коваля, есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины

Заместитель министра здравоохранения Украины Дмитрий Коваль сообщил, что приняты все меры, чтобы предупредить попадание коронавируса в Украину. Об этом он заявил во время брифинга, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины.

"Наши люди являются приоритетом для государства и спасение является сверхважной задачей, поэтому панические настроения, которые можно наблюдать в информационном пространстве раздуваются теми, кто заинтересован в распространении мифов. Мы вполне готовы к приему граждан. Приняты все меры, чтобы предупредить попадание вируса в Украину, если этого не удастся сделать есть все возможности для предупреждения распространения вируса по территории Украины", - заявил Коваль.

Напомним, Дмитрий Коваль заявил, что для приема эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев готовы все четыре места. При этом он добавил, что они расположены в разных городах Украины.

Отмечалось, что украинский самолет эвакуирует из Китая граждан десяти стран: Израиля, Норвегии, Черногории, Аргентины, Панамы, Коста-Рики, Доминиканы, Эквадора и Испании.

Как отметили в Министерстве внутренних дел, по прибытию все украинцы и иностранцы будут изолированы на карантин на 14 дней. При этом вокруг карантинной зоны будет создан двойное кольцо защиты.