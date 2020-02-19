ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МОЗ вжив всіх заходів, щоб попередити потрапляння коронавірусу в Україну

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 18:13
МОЗ вжив всіх заходів, щоб попередити потрапляння коронавірусу в Україну
Фото: Дмитро Коваль (РБК-Україна)

За словами Дмитра Коваля, є всі можливості для попередження розповсюдження вірусу територією України

Заступник міністра охорони здоров’я України Дмитро Коваль повідомив, що вжито всіх заходів, щоб попередити потрапляння коронавірусу в Україну. Про це він заявив під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, є всі можливості для попередження розповсюдження вірусу територією України.

"Наші люди є пріоритетом для держави і порятунок є надважливою задачею, тому панічні настрої, які можна спостерігати в інформаційному просторі роздмухуються тими, хто зацікавлений в розповсюдженні міфів. Ми цілком готові до прийому громадян. Вжито всіх заходів, щоб попередити потрапляння вірусу в Україну, якщо цього не вдасться зробити є всі можливості для попередження розповсюдження вірусу територією України", - заявив Коваль.

Нагадаємо, Дмитро Коваль заявив, що для прийому евакуйованих з Китаю громадян України та іноземців готові всі чотири місця. При цьому він додав, що вони розташовані у різних містах України.

Зазначалося, що український літак евакуює з Китаю громадян десяти країн: Ізраїлю, Норвегії, Чорногорії, Аргентини, Панами, Коста-Ріки, Домінікани, Еквадору та Іспанії.

Як відзначили в Міністерстві внутрішніх справ, по прибуттю всі українці та іноземці будуть ізольовані на карантин на 14 днів. При цьому навколо карантинної зони буде створено подвійне кільце захисту.

До прийому евакуйованих з Китаю готові чотири об'єкти, - МОЗ На лайнері Westerdam заражених коронавірусом не виявили
Новини України вирусУкраїна
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся