Минздрав подтвердил заражение нардепа коронавирусом

Министерство здравоохранения Украины официально подтверждает заражение коронавирусом одного из народных депутатов. Об этом говорится в сообщении Минздрава в Telegram.

Сообщается, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины.

"Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции… В случае необходимости пациент будет госпитализирован", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что медики проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним. При этом в Раде данный народный депутат 16 и 17 марта отсутствовал.

Напомним, ранее стало известно о заражении нардепа Сергея Шахова.

Отметим, сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль предложил подготовить закон, который позволит передавать полномочия между органами власти. Он также не исключает, что из-за коронавируса работа Верховной рады или Кабинета министров может быть заблокирована.