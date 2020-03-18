Шмыгаль предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль не исключает, что Кабмин и Рада будут заблокированы

Премьер-министр Денис Шмыгаль в связи с ситуацией с коронавирусом в Украине предлагает подготовить закон о передаче полномочий между органами власти. Об этом он заявил на заседании правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль поручил Минюсту разработать закон о полномочиях президента вводить чрезвычайное положение, если Верховная рада не может собраться на заседание.

"На тот случай, если Рада будет уже полностью не способна собираться, кто-то в государстве должен объявить чрезвычайное положение", - заявил он.

По его словам, нужно разработать законопроект, который позволит передавать полномочия управлять страной от одного органа власти к другому.

"Мы на самом деле не знаем, какие последствия будут, будет ли Рада заблокирована, или Кабмин, или президент", - добавил премьер.

Напомним, ранее Шмыгаль распорядился разработать сценарии экономических последствий из-за коронавируса.

"Я уже давал распоряжения Минэкономики разработать несколько возможных сценариев экономических последствий для Украины. Сейчас даю такое поручение вновь назначенному министру", - заявил премьер.