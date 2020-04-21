ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минздрав планирует получить 71 тыс. костюмов биологической защиты

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 11:25
Минздрав планирует получить 71 тыс. костюмов биологической защиты
Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Полученные костюмы будут направлены по регионам в больницы, которые работают со случаями коронавируса

Для борьбы с распространением коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения в ближайшее время планирует получить 71 тыс. костюмов биологической защиты. Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, полученные костюмы будут направлены по регионам в больницы, которые работают со случаями коронавируса.

"В ближайшее время Минздрав получит 71 тыс. костюмов биологической защиты. Это костюмы, которые полностью соответствуют критериям и нормативам по биологической защите от инфекционных болезней. Как только мы получим эти костюмы, они сразу будут направлены по нашим регионам", - сказал министр.

Кроме того, он добавил, что государство планирует закупать средства индивидуальной защиты.

Напомним, за сутки в медицинские учреждения с диагнозом коронавирус госпитализировали 126 украинцев.

Также в Украине за сутки заразились коронавирусом 415 человек. Больше всего инфицированных в Черновицкой области - 988.

Ранее РБК-Украина писало, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. Решение о продлении карантина Кабинет министров рассмотрит завтра, 22 апреля.

В Нью-Йорке подали иск против ВОЗ Социолог объяснил, готовы ли украинцы выйти на акции протеста
Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныКоронавирус
News
On Top