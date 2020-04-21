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В Нью-Йорке подали иск против ВОЗ

Новости » Коронавирус     21.04.2020 - 10:38
В Нью-Йорке подали иск против ВОЗ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жители, среди которых и врач, подали коллективный иск в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс

Трое жителей округа Уэстчестер, штат Нью-Йорк, подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения из-за скрытия пандемии коронавируса. Об этом сообщает Thе New York Post со ссылкой на материалы суда.

Жители, среди которых и врач, подали коллективный иск в федеральный суд в городе Уайт-Плейнс. Они обвинили организацию в грубой халатности при реагировании на пандемию инфекции.

"ВОЗ неправильно отреагировала на обнаружение коронавируса и, опираясь на информацию и убеждения, занялась сокрытием пандемии COVID-19 в Китае", - приводит издание выдержку из иска.

Отметим, США начинают расследование обстоятельств появления и распространения коронавируса с акцентом на то, какую роль в этом процессе сыграли Китай и Всемирная организация здравоохранения.

Вместе с тем, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что виновные в распространении коронавируса COVID-19 понесут ответственность, но в первую очередь необходимо сосредоточиться на восстановлении мировой экономики.

Ранее сенатор-республиканец США Марта Максалли заявила, что генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус помог Китаю скрывать истинные данные о распространении коронавируса.

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