МОЗ планує отримати 71 тис. костюмів біологічного захисту

Фото: Максим Степанов (facebook.com/StepanovMV)

Отримані костюми будуть направлені по регіонах в лікарні, які працюють з випадками коронавірусу

Задля боротьби з поширенням коронавірусної інфекції Міністерство охорони здоров’я найближчим часом планує отримати 71 тис. костюмів біологічного захисту. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, отримані костюми будуть направлені по регіонах в лікарні, які працюють з випадками коронавірусу.

"Найближчим часом МОЗ отримає 71 тис. костюмів біологічного захисту. Це костюми, які повністю відповідають критеріям і нормативам щодо біологічного захисту від інфекційних хвороб. Як тільки ми отримаємо ці костюми, вони відразу будуть направлені по нашим регіонам", - сказав міністр.

Крім того, він додав що держава й планує закуповувати засоби індивідуального захисту.

Нагадаємо, за добу до медичних закладів з діагнозом коронавірус госпіталізували 126 українців.

Також в Україні за добу заразились коронавірусом 415 людей. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області - 988.

Раніше РБК-Україна писало, що карантин в Україні можуть продовжити як мінімум до 12 травня. Рішення про продовження карантину Кабінет міністрів розгляне завтра, 22 квітня.