Минздрав ожидает всплеск коронавируса, как в других странах

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

На данный момент в Украине официально подтвердили 73 случая коронавируса

Министерство здравоохранения ожидает всплеск коронавируса в Украине, как в других странах. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

"Число больных коронавирусом будет увеличиваться не за счет того, что мы расширяем диагностику. А за счет того, что у нас во-первых, появилось внутристрановое распространение... И все же, как и в других странах, мы ожидаем, что будет всплеск. Нам не нужно пиковая нагрузка именно на систему здравоохранения", - заявил Ляшко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что по состоянию на 23 марта в Украине официально зафиксировано 73 случая заражения коронавирусом, из них три случая - летальные и один человек выздоровел. На данный момент наибольшее число зараженных в Киеве - 29 человек.

Кроме того, в Минздраве сообщали о 10 случаях подозрения на коронавирус, которые на данный момент проверяют.

Как известно, в Украине с 12 марта введен карантин, гражданам рекомендуют оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости. Кроме того, введен ряд ограничений. В частности, по всей стране закрыты все развлекательные заведения, школы и университеты, кафе, рестораны и ТРЦ, а в Киеве, Харькове и Днепре закрыто метро.