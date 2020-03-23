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Минздрав проверяет информацию о 10 новых случаях коронавируса

Новости » Коронавирус     23.03.2020 - 23:40
Минздрав проверяет информацию о 10 новых случаях коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Официальная информация о новых случаях будет обнародована утром 24 марта

Министерство здравоохранения Украины проверяет информацию о 10 новых случаях заражения коронавирусом. Об этом в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что эта информация не подтвержденная.

"По предварительной информации, которая не является подтвержденной мы в течение дня имеем 10 новых подтвержденных случаев коронавируса. Но эта информация будет уточнена завтра на 9:00 утра", - заявил Ляшко..

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса. За минувшие сутки, 22 марта, количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 26 человек.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.

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