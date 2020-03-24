МОЗ очікує всплеск коронавірусу, як в інших країнах

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

Наразі в Україні офіційно підтвердили 73 випадки коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я очікує всплеск коронавірусу в Україні, як в інших країнах. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова" на каналі ICTV.

"Кількість хворих на коронавірус буде збільшуватись не за рахунок того, що ми розширюємо діагностику. А за рахунок того, що в нас по-перше, з’явилось внутрішньокраїнне поширення…І все ж таки, як і в інших країнах, ми очікуємо, що буде всплеск. Нам не потрібно пікове навантаження саме на систему охорони здоров’я", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що станом на 23 березня в Україні офіційно зафіксовано 73 випадки зараження коронавірусом, з них три випадки - летальні і одна людина одужала. На даний момент найбільша кількість заражених в Києві - 29 осіб.

Крім того, в МОЗ повідомляли про 10 випадках підозри на коронавірус, які на даний момент перевіряють.

Як відомо, в Україні з 12 березня введено карантин, громадянам рекомендують залишатися вдома і не виходити на вулицю без необхідності. Крім того, введено ряд обмежень. Зокрема, по всій країні закриті всі розважальні заклади, школи та університети, кафе, ресторани і ТРЦ, а в Києві, Харкові та Дніпрі закрито метро.