Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу в Украине

По состоянию на 9 марта в Украине подтвержден только один случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в течение 8 марта в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья не поступали сообщения о подозрениях на COVID-19.

"Всего с начала 2020 года в Центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получен 1 положительный результат", - говорится в сообщении.

На территории Европейского региона зарегистрировано 11 789 случаев заболевания COVID-19. Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Италии - 7375, Германии - 902, Франции - 1126, Испании - 374, Швейцарии - 332, Великобритании - 277, Нидерландах - 265, Бельгии - 200 и Швеции - 203.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что коронавирус охватил более 100 стран, вылечились более 60 тыс. человек. При этом топ-5 стран по количеству заражений составляют Китай, Южная Корея, Иран, Италия и Германия.

Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения Китая Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.