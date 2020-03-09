МИД дал рекомендации украинцам в связи с распространением коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украинцам советуют сообщить о своем местонахождении и контакты к ближайшее дипучреждение Украины

Украинцам рекомендуют временно воздержаться от поездок в страны или отдельных территорий государств, наиболее пораженных коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Украины.

В министерстве подчеркнули, что гражданам Украины, которые продолжают находиться в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования коронавирусом, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных заболеванием регионов.

Также МИД советует сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на вебресурсе "Друг" и следить за рекомендациями относительно ситуации в отдельных странах, которые размещены на сайте ведомства.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновение угрозы жизни и здоровью, рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД: +38-044-238-16-57, электронная почта - cons_or@mfa.gov.ua", - отмечается в сообщении.

Также в МИД настаивают на необходимости придерживаться рекомендаций ВОЗ и органов здравоохранения Украины. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Напомним, в США от коронавируса умер бывший пассажир круизного лайнера Grand Princess, который находился на судне с 11 по 21 февраля. После этого коронавирус был обнаружен еще в 21 пассажира лайнера.

Позже в МИД Украины сообщили, что на борту круизного лайнера Grand Princess находятся граждане Украины. Генеральное консульство выясняет, есть ли украинцы среди больных коронавирусом пассажиров судна.