Минздрав опубликовал рекомендации бизнесу на период смягчения карантина

Заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко опубликовал рекомендации для бизнесу на период смягчения карантина, который начнется с 11 мая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Ляшко.

Из опубликованных документов следует выделить несколько основных правил для всех видов бизнеса:

каждому сотруднику перед работой должны измерить температуру. Если она выше 37,2 - он не допускается к работе;

каждая торговая точка должна быть оснащена средствами гигиены при входе;

сохраняется масочный режим как для посетителей, так и для работников;

нужно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра;

работники должны надевать одноразовые перчатки во время работы;

регулярная дезинфекция помещений после посещения клиентов.

Данные рекомендации касаются всех видов бизнеса, которые перечислены ниже.

В парикмахерские и салоны красоты прийти можно будет только по записи с соблюдением часового интервала и социальной дистанции. При входе должны быть средства для гигиены и все должны быть одеты в маски. После каждого клиента должна проводиться дезинфекция.

Владельцы кафе, ресторанов и баров должны при возможности заменить мягкие кресла на те, которые поддаются дезинфекции. Правила социальной дистанции в 1,5 метра и ношения масок сохраняются. Выдавать людям меню запрещено - оно должно находится возле входа или места принятия заказа.

Продовольственным, непродовольственным магазинам и ТРЦ нужно следить, чтобы в помещении не находилось больше 1 человека на 10 кв. метров. Нужно также сделать маркировку для соблюдения дистанции в 1,5 метра. У входа, кроме антисептиков, нужно разместить информационные материалы о том, как противодействовать коронавирусной болезни.

При работе в офисах будут аналогичные ограничения по количеству людей на 10 кв. метров. Рекламные брошюры, журналы должны быть недоступными для клиентов. Сотрудники должны мыть руки как минимум каждые три часа и избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторных заболеваний.

Стоматологиям также следует ограничить клиентов в доступе к печатным изделиям. Работники должны обеспечить обязательную дезинфекцию всех инструментов после каждого клиента. Как минимум за день до прихода клиента должны опросить о состоянии здоровья, нет ли симптомов респираторных заболеваний. После каждого приема нужно проветривать помещение в течение 15 минут.

В заведениях психиатрической и медико-социальной помощи следует в доступной форме объяснять пациентам о рисках и опасности коронавируса. Персонал и пациенты должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты и гигиены. Также вводится поочередное хождение в столовую для избежания тесных контактов между людьми. В случае обнаружения симптомов ОРВИ у персонала или пациента, нужно их изолировать в оснащенную для этого палату.

Напомним, Ляшко сообщил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения новых случаев COVID-19. Также запланирован пересмотр карантина на 22 мая.

РБК-Украина также писало, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в больницах находятся не больше 15% от всех инфицированных COVID-19. По его словам, решения о госпитализации принимают врачи исходя из стандартов, утвержденных Минздравом.