МОЗ опублікував рекомендації бізнесу на період пом'якшення карантину

Заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко опублікував рекомендації для бізнесу на період пом'якшення карантину, який розпочнеться з 11 травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ляшка.

З опублікованих документів слід виділити декілька основних правил для всіх видів бізнесу:

кожному співробітнику перед роботою повинні виміряти температуру. Якщо вона вище 37,2 - він не допускається до роботи;

кожна торгова точка повинна бути оснащена засобами гігієни при вході;

зберігається масковий режим як для відвідувачів, так і для працівників;

потрібно дотримуватися соціальної дистанції в 1,5 метра;

працівники повинні надягати одноразові рукавички під час роботи;

регулярна дезінфекція приміщень після відвідин клієнтів

Дані рекомендації стосуються всіх видів бізнесу, які перераховані нижче.

У перукарні та салони краси прийти можна тільки по запису з дотриманням часового інтервалу і соціальної дистанції. При вході повинні бути засоби для гігієни та всі повинні бути одягнені в маски. Після кожного клієнта повинна проводитися дезінфекція.

Власники кафе, ресторанів і барів повинні при можливості замінити м'які крісла на ті, які піддаються дезінфекції. Правила соціальної дистанції в 1,5 метра і носіння масок зберігаються. Видавати людям меню заборонено - воно повинно бути розташоване біля входу або місця прийняття замовлення.

У Продовольчих, непродовольчих магазинах і ТРЦ адміністрації потрібно стежити, щоб у приміщенні не знаходилося більш як 1 людини на 10 кв. метрів. Потрібно також зробити маркування для дотримання дистанції в 1,5 метра. Біля входу, крім антисептиків, потрібно розмістити інформаційні матеріали про те, як протидіяти коронавірусній хворобі.

При роботі в офісах будуть аналогічні обмеження за кількістю людей на 10 кв. метрів. Рекламні брошури, журнали повинні бути недоступними для клієнтів. Співробітники повинні мити руки як мінімум кожні три години й уникати контактів з людьми, що мають ознаки респіраторних захворювань.

Стоматологіям також слід обмежити клієнтів у доступі до друкованих виробів. Працівники повинні забезпечити обов'язкову дезінфекцію всіх інструментів після кожного клієнта. Як мінімум за день до приходу клієнта повинні опитати про стан здоров'я, чи немає симптомів респіраторних захворювань. Після кожного прийому потрібно провітрювати приміщення протягом 15 хвилин.

У закладах психіатричної та медико-соціальної допомоги слід у доступній формі пояснювати пацієнтам про ризики та небезпеки коронавірусу. Персонал і пацієнти повинні бути забезпечені необхідними засобами захисту та гігієни. Також вводиться почергове ходіння в їдальню для уникнення тісних контактів між людьми. У разі виявлення симптомів ГРВІ у персоналу або пацієнта, їх потрібно ізолювати в оснащену для цього палату.

Нагадаємо, Ляшко повідомив, що масковий режим в Україні може завершитися до кінця літа у разі зниження нових випадків COVID-19. Також заплановано перегляд карантину на 22 травня.

РБК-Україна також писало, що раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що у лікарнях перебувають не більше 15% від усіх інфікованих COVID-19. За його словами, рішення про госпіталізацію приймають лікарі основі стандартів, затверджених МОЗ.