Минздрав опубликовал правила посещения парков: разрешены зоны отдыха и занятия спортом

В Украине с 11 мая в рамках ослабления карантинных мер, в парках будут разрешены с ограничениями зоны отдыха и занятия спортом. Об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения.

Так, в парках и скверах должны быть обустроены туалеты, и зоны с наличием жидкого мыла и антисептиков на входе в зону отдыха. Запрещено проведение организационных мероприятий, а также работа аттракционов.

При этом посетители имеют право:

пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек;

использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением надлежащего социального дистанцирования и правил, установленных администрацией.

Напомним, 4 мая Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая. При этом ослабление карантинных ограничений начнется уже с 11 числа. Тогда будут открыты парки и скверы, работа парикмахерских и салонов красоты, точки продажи непродовольственных товаров, разрешат работу летних площадок, а также работу общепитов на "вынос".

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Денис Шмыгаль допустил продление карантина после 22 мая. При этом планируется введение следующих этапов ослабления ограничений.